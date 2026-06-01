Alassio, il 4 giugno quattro appuntamenti in biblioteca per una giornata tra memoria, approfondimento internazionale, creatività e letture animate

Giovedì 4 giugno la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio è cornice e punto di incontro tra storia, riflessione civile, approfondimento internazionale e le attività dedicate alla creatività giovanile e ai bambini. Nell'arco della giornata si susseguiranno quattro appuntamenti che spaziano dalla celebrazione dell'80° anniversario del diritto di voto alle donne alla presentazione del volume “Cina al centro” di Marco Bonaglia, passando per la mostra artistica con laboratorio di live painting realizzata dai giovani protagonisti del progetto “Creativamente”, fino al consueto appuntamento del giovedì pomeriggio con le letture animate dedicate ai più piccoli.

La mattinata si aprirà alle ore 10 presso l'Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca con l'incontro dedicato all'80° anniversario del diritto di voto alle donne. A ottant'anni dalla conquista del suffragio universale, l'iniziativa intende ricordare il ruolo fondamentale delle donne nella vita politica e istituzionale del Paese, celebrando la conquista del suffragio universale. L'incontro, organizzato dalla sezione di Alassio di Fidapa BPW Italy con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio e in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità di Savona e l'Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, vedrà i saluti istituzionali del consigliere comunale con incarico alle Pari Opportunità e past presidente fondatrice Fidapa Sezione di Alassio, Cinzia Salerno, e del presidente del Consiglio Comunale, Fabio Macheda. Moderato dall'assessore agli Affari Legali del Comune di Alassio, Franca Giannotta, e presentato dalla Presidente della sezione Fidapa di Alassio, Mariateresa Parrelli, l'incontro ospiterà gli interventi di Fiorenza Giorgi, già Gip e presidente vicario della Sezione Penale del Tribunale di Savona, e di Fabrizio Seghetti, consigliere del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona. Ingresso libero.

A seguire, alle ore 17.30, l'Auditorium ospiterà il ricercatore Marco Bonaglia con la presentazione del suo volume Cina al Centro. Volume 2. Western China Development, Innovations and Experiences. Il libro, in lingua inglese e dedicato alla memoria della professoressa Maria Gottardo, tra le più importanti sinologhe, traduttrici e studiose della Cina nella storia italiana recente, esplora il ruolo strategico della Cina occidentale nello sviluppo del Paese, portando esempi di metropoli come Chongqing, Chengdu, Xi’an e Kunming, oggi protagoniste di grandi investimenti infrastrutturali, piani di sviluppo regionale, innovazione tecnologica e nuovi settori economici, dal turismo alla finanza verde fino all’agroalimentare. Sempre più connessa all’Europa, questa regione rappresenta una Cina sorprendente e ancora poco conosciuta. Marco Bonaglia è ricercatore e consulente specializzato sulla Cina, ambito di cui si occupa da oltre dieci anni. Presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ricopre il ruolo di direttore esecutivo del Galileo Galilei Italian Institute, centro di cooperazione accademica e scientifica con sede a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Dal 2017 è inoltre docente a contratto del corso “Storia e Geoeconomia: lo sviluppo economico della Cina” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Questo volume rappresenta la sua seconda pubblicazione editoriale. Ingresso libero.

Sempre nel pomeriggio, alle ore 16.30, presso il Social Bar NonUnoMeno situato al 4° piano della Biblioteca, si terrà la mostra-laboratorio “Come un Pittore 4.0”, evento giunto alla sua quarta edizione che coinvolge bambini e ragazzi con disabilità seguiti dai Servizi di Politiche Sociali del Comune di Alassio. Il progetto - realizzato dalla Cooperativa Progetto Città in collaborazione con l'Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Alassio e il social bar “NonUnoMeno” – con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei bambini con disabilità del territorio. Il progetto si svolge durante due pomeriggi a settimana presso i locali dello Spazio Neutro comunale, offrendo ai partecipanti spazi di espressione, relazione e condivisione, anche con le famiglie e la comunità. L'appuntamento di giovedì 4 giugno vedrà i giovani artisti presentare le loro opere e la cittadinanza è invitata a prendere parte attivamente al laboratorio di live painting organizzato nell'ambito dell'iniziativa.

Spostandoci nella zona bambini della Biblioteca Civica, alle ore 17 è in programma il consueto e sempre molto apprezzato appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio con le letture animate. Protagonista dell'appuntamento sarà in questa occasione il libro per bambini “Dov'è la mia casa?” di Gianluca Barone (ed. Pane e Sale), offrendo un momento dedicato all'ascolto, all'educazione ambientale e all'immaginazione attraverso il racconto di Marina la tartaruga. Marina parte per un viaggio alla scoperta del mare, ma lungo il percorso incontra molti amici in difficoltà a causa dell’inquinamento: tra lattine, buste di plastica e rifiuti, il mare è diventato un ambiente sempre più invivibile. Con l’aiuto di un sottomarino molto speciale, tutti gli abitanti degli abissi vengono coinvolti in un’opera di pulizia e rinascita del fondale marino. Prenotazione consigliata telefonando al numero 0182 648078 o scrivendo all'indirizzo email biblioteca@comune.alassio.sv.it