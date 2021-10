Meteo, weekend nuvoloso con termometro mite. Lunedì forte vento su costa e rilievi

Una massa d'aria umida di marca nord orientale entrando nella Val Padana dalla porta della Bora raggiungerà anche il Nord Ovest provocando un generalizzato aumento delle nubi in pianura e sui rilievi. Più soleggiato al mare. Inizio della settimana una nuova rimonta anticiclonica, nuovamente ventilato con il ripristino di condizioni soleggiate. Parrebbe essersi nuovamente aperta la partita anticiclone e bassa pressione, con forzature del maltempo che portano le piogge alluvionali che abbiamo sperimentato ad inizio settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi 8 a domenica 10 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso tendente a coperto con sporadiche schiarite sul Piemonte, nubi sparse al mare. Domani e dopodomani coperto in pianura con locali schiarite, nubi sparse al mare. Termometro in aumento i valori minimi e discesa delle massime. Minime in pianura intorno 8- 12°C e massime 15 - 20°C. Al mare minime intorno 12- 14°C e massime 18-21°C. In pianura deboli da Sud Ovest, al mare forti, da Nord per tutto il weekend.

Da lunedì 9 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Ventoso al mare e sui rilievi.

