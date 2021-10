Ristrutturazione palazzo per 1 milione di euro: arrivano le Iene alle Ammiraglie a Savona

Un preventivo di 885mila euro che con l'iva arriva al milione, per effettuare la ristrutturazione della facciata di un palazzo alle "Ammiraglie" in corso Ricci e alcuni condomini che non ci stanno e chiamano le Iene.

Per la torre Galieli i condomini avevano deciso di far svolgere i lavori approfittando dei contributi statali per il bonus facciate che può far detrarre il 90% della spesa fiscale, però per alcuni la cifra stimata sarebbe troppo alta e sarebbe bastato anche solo un quarto del totale.

Così hanno contattato il noto programma di Italia Uno e si è presentato l'inviato Luigi Pelazza che ha intervistato gli abitanti, l'amministratore di condominio (l'assessore uscente Ileana Romagnoli, neo eletta nelle file di Toti per Savona) e i progettisti.

Secondo un condomino non sarebbe stato presentato un computo metrico e l'amministratrice invece avrebbe replicato che erano stati presentati 4 preventivi e che solo uno era più basso di quello approvato in assemblea che però non prevedeva lo sconto del 90% in fattura. Il computo metrico era stato poi effettuato successivamente e con lo sconto presente in fattura sono stati poi effettuati lavori rinviati da tempo.