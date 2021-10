L'Accademia Musicale del Finale inaugura l'anno accademico: a Finalborgo il concerto dei docenti

Il Concerto di inaugurazione che l’Accademia Musicale del Finale presenta sabato 9 ottobre è un invito rivolto a tutti, ma soprattutto a se stessi per il desiderio di ripartire con la musica in un anno accademico che vedrà insegnanti e allievi suonare insieme ma vicini, senza supporti tecnologici, con la musica vera protagonista.

Sabato 9 ottobre saranno i docenti a suonare nella cornice della Basilica di San Biagio a Finalborgo; non sarà solo una dimostrazione delle loro abilità, ma un incoraggiamento per gli allievi a lasciarsi trasportare dalle note per realizzare sogni lasciati sopiti o promesse coltivate.