Sconti maxi al Molo 8.44 per un autunno trendy: tutta la collezione al 50% da Conbìpel

Scontissimi al Molo per un autunno trendy. Dopo il momentaneo stop per l’allerta meteo dell’inizio settimana, torna a splendere il sole sui negozi del Molo. È un autunno che profuma di occasioni: a partire da mercoledì 6 ottobre, da Conbìpel si può trovare tutta la collezione al 50% di sconto. Approfittane subito per non perdere la tua taglia.

Continuano anche da Terranova le imperdibili promozioni del momento: acquistando un jeans o una felpa si potrà acquistare il secondo capo dello stesso tipo a 9,99€.

E infine non bisogna dimenticarsi di visitare ogni negozio del Molo per scoprire tutti gli sconti, le occasioni e le promozioni di ogni singola attività commerciale per una shopping experience entusiasmante e in grandissimo risparmio e goditi delle pause ristoratrici al Bistrot del Molo, al Bar Pasticceria Milleluci e da Yoyogurt.