Comunali Savona, Bozzano (Cambiamo!): "La sinistra mostra un abito nuovo ma nasconde il vecchio"

"Se voglio il comandante di una nave che sappia navigare, non posso arruolare l'equipaggio che l'ha fatta affondare! La scelta ora è tutta dei savonesi. La città è davanti a un bivio: verso il futuro, la crescita e il rinnovamento o diritti di ritorno al passato, un passato sì mascherato da nuovo ma non basta un abito fresco per togliersi di dosso l'odore stantio di anni e anni di malgoverno. Il passato tornerà inevitabile a farsi sentire statene certi!". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di "Cambiamo!", Alessandro Bozzano. "In queste ore vedo una sinistra che si mostra entusiasta per il risultato, ma dall'altra parte leggo dichiarazioni che pare inizino a mostrare paura, paura che la verità mascherata venga a galla, paura che quell'odore cattivo inizi a farsi sentire prima di quanto si fosse preventivato - prosegue - E hanno ragione ad aver paura, noi ci proveremo in ogni modo a togliere l'impressione di quell'abito nuovo per mostrare chiaramente cosa c'è sotto: stessi nomi, stesse facce, stessi progetti, stesse ambizioni".

"Valgono davvero poco dichiarazioni del candidato Marco Russo con le quali promette che nessuno dei 'vecchi volti' siederà in Giunta. Non fatevi prendere in giro, se non si volevano in squadra non si mettevano in lista! Le preferenze le hanno prese e se la sinistra salirà al governo sarà davvero difficile, direi impossibile, non dargli un ruolo. Rivendicheranno invece un posto in prima fila e dovranno darglielo" aggiunge. "Ci saranno così sempre loro - è certo Bozzano - loro che hanno portato Savona nel predissesto con tutte le conseguenze che ne sono derivate per i savonesi: aumenti delle tariffe, tagli dei servizi, blocco delle assunzioni, giusto per dirne qualcuna".