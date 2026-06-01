Pietra Ligure celebra la Festa della Marina e dei Solini Blu: corteo, alzabandiera e omaggio ai Caduti

Domenica il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha preso parte a Pietra Ligure, insieme al sindaco Luigi De Vincenzi e alla consigliera regionale Sara Foscolo, alla Festa della Marina e dei Solini Blu, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia del gruppo “Sommozzatore Enrico Pietro”.

“È un’emozione profonda vivere l’atmosfera solenne di questa cerimonia, un momento di grande partecipazione in cui la comunità si unisce per celebrare il legame viscerale della nostra terra con il mare e onorare chi gli ha dedicato la vita”, commenta Vaccarezza.

“La celebrazione è iniziata con il corteo per le vie del centro, partito dalla sede ANMI di piazzale Geddo, ed è proseguita con l’alzabandiera e la deposizione dei fiori ai monumenti dei Marinai e dei Caduti di tutte le guerre. Un tributo doveroso alla nostra storia e a tutti i marinai che indossano la divisa dal colletto azzurro, il tutto reso ancora più speciale dalle note della Filarmonica ‘Guido Moretti’”.

“Rivolgo un pensiero di profonda stima a tutto il direttivo e ai volontari: la vostra ospitalità è straordinaria, ma sono la vostra presenza costante e il vostro impegno a fare davvero la differenza per l’intera comunità”, conclude Vaccarezza.