Anche il Comune di Finale sbarca sull'app IO. Frascherelli: "Cittadini più vicini all'ente"

Un comune più smart e più vicino ai cittadini. Dallo scorso 13 ottobre i finalesi potranno essere informati sulle attività istituzionali, sulle allerte meteorologiche e su altre notizie che riguardano i servizi erogati dall'ente o i tributi comunali, direttamente e comodamente dal proprio smartphone.

Tutto questo sarà possibile grazie all'adesione dell'amministrazione all'applicazione IO, diventata ormai sempre più nota non solo per i servizi offerti nel campo della pubblica amministrazione, ma anche come strumento sul quale viene registrato ad ognuno il proprio Green Pass.

"Abbiamo preso questa scelta non solo nell'ambito di una sempre maggiore semplificazione delle pratiche burocratiche ma anche per avvicinare i cittadini al cosiddetto 'Palazzo' - spiega il sindaco Ugo Frascherelli - nella misura in cui non solo si potranno effettuare i pagamenti di tasse come il bollo, ma anche quelli di tributi comunali, o avere informazioni sulla vita della cosa pubblica finalese attraverso uno strumento che tutti usiamo quotidianamente come lo smartphone".

Sono infatti due i servizi a disposizione dei cittadini in questo momento sull'applicazione: "MessaggIO Diretto" e "Paga Facile".

Con la prima l’ente, in maniera libera, potrà inviare messaggi di natura informativa utili alla Cittadinanza quali eventi, segnalazioni o emergenze) direttamente alle figure interessate e coinvolte.

Il secondo invece è un servizio che consente al cittadino di ricevere le notifiche di pagamento e persino pagare direttamente dal proprio dispositivo mobile. Oltre alla modalità più "classica" tramite avviso cartaceo nei PSP operativi.