Manifestazione 'No Green Pass', Cooperarci onlus: "Diffidiamo chiunque utilizzi il nostro nome per esprimere un pensiero personale"

"Ho visto scorrere le immagini sul vostro giornale on line circa la manifestazione che si è tenuta oggi davanti alla Prefettura da parte dei No Green Pass. In relazione allo striscione che riportava la frase 'lavoratori cooperarci contro le sospensioni' in qualità di legale rappresentante di Cooperarci onlus e di tutti i soci e i lavoratori della nostra cooperativa comunico il nostro dissenso circa tale manifesto, tra l’altro assolutamente non autorizzato". Così Laura Gengo, legale rappresentante di Cooperarci onlus.

"Diffido, chiunque compreso qualche nostro lavoratore che ha ben pensato di poter esprimere il suo proprio e personale pensiero come quello di circa altri 400 lavoratori, di utilizzare il nome delle cooperativa - prosegue - La cooperativa Cooperarci che lavora da 38 anni sul territorio savonese occupandosi di asili nido, rsa, attività educative e assistenza domiciliare e quindi di soggetti fragili ha messo sin da subito in atto tutte le idonee procedure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel caso specifico inerenti l’attuazione delle norme previste dalla normativa in relazione alle vaccinazioni e al Green Pass".

"Stiamo quindi valutando azioni di tipo legale insieme con il nostro avvocato per tutelare il nome di Cooperarci e dei suoi soci" conclude infine Laura Gengo.