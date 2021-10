Ragazzini calati dal ponte al Malpasso: sport "improvvisati" sull'Aurelia

Il finalese è senza dubbio territorio d'eccellenza per la pratica dei più disparati sport outdoor.

Dall'entroterra con la mountain bike e l'arrampicata fino alle coste, dove oltre al surf (in alcuni frangenti) e alla vela da alcuni anni c'è chi ha aggiunto discipline in grado di abbinare la spettacolarità del paesaggio all'abilità sportiva, come ad esempio la "slackline" praticata in particolare tra le falesie e gli scogli di Capo Noli.

Qualcuno, forse prendendo spunto da quest'ultima disciplina, ha deciso di esibirsi in ben altra e ben più pericolosa attività. Come? Nel medesimo paesaggio tra le panoramiche curve tra Varigotti e Noli, calando con una fune, tra lo sguardo incredulo dei passanti, un giovane ragazzino al di sotto dei ponti su cui passa l'Aurelia.