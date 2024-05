Inchiesta sulla Regione, quando Toti e Moncada parlano di un possibile arrivo di Esselunga a Savona

“Siamo allineati su tutto”, anche su Savona. Con queste parole, in un'intercettazione, il Presidente della regione Giovanni Toti parla con Francesco Moncada, componente del CdA di Esselunga Spa che avrebbe avuto intenzione di aprire un supermercato anche a Savona. Nelle carte dell'inchiesta non ci sarebbero altri dettagli, ma dell'arrivo del marchio dei supermercati fondati da Caprotti in città si parla ormai da alcuni anni. Per ora tutto è rimasto nelle ipotesi di dove si sarebbe potuto realizzare il punto vendita.

Inizialmente, a gennaio 2021, si era parlato di piazza del Popolo, della proprietà do Binario Blu. Lo stesso imprenditore Fabrizio Barbano (Binario Blu) aveva ammesso un interesse di Esselunga, e altri marchi, all'area sul Letimbro. Ma quando uno dei soci di Binario Blu, Giovanni de Filippi aveva le ceduto le sue quote, queste erano poi state acquisite dal gruppo Dimar. La società che ha marchi come Mercatò e Maxi Sconto e Ok Market ha acquisito il 50% di Binario Blu.