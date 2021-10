Il comune dona saturimetri alle famiglie di Plodio

Un saturimetro donato a tutte le famiglie di Plodio. Questa l'iniziativa varata dal Consiglio comunale. Dopo la distribuzione avvenuta nei mesi scorsi ai cittadini over 80, l'amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Badano ha deciso di ampliare tale progetto a tutta la comunità.

I saturimetri sono stati consegnati, casa per casa e senza alcun contributo in denaro, dal gruppo di Protezione civile comunale. L'obiettivo dell'amministrazione comunale? Venire incontro alle esigenze della comunità e nel contempo fare sentire la propria vicinanza in un periodo ancora difficile.

"L'acquisto dei saturimetri è stato finanziato utilizzando fondi governativi dedicati alla lotta al Covid" spiega il primo cittadino Badano.