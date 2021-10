Controlli della polizia locale a Carcare, la minoranza: "Gli agenti facciano rispettare però tutte le leggi e normative"

"I controlli della Polizia Municipale nei pubblici esercizi, al mercato e sui bus per esigere il rispetto delle misure anti COVID-19 sono sicuramente legittimi e doverosi e ci mancherebbe altro, anche se fanno riflettere per le loro modalità, ad esempio il “camuffamento” che ha più sapore di in film thriller che di un normale controllo di Polizia Municipale".

A dirlo sono i consiglieri di minoranza di "Impegno per Carcare" Rodolfo Mirri, Alessio Morrone e Daniela Lagasio.

"La cosa che ci preoccupa è l’enfatica spettacolarizzazione della normale attività che la Polizia Municipale di Carcare ha il dovere di svolgere. Ribadiamo legittima attività ma, a nostro avviso, criticabile per le modalità seguite e per il seguente motivo: Come una testata giornalistica era presente il 21 ottobre 2021 sul bus per riprendere “in diretta” l’attività della Polizia Municipale quasi a consacrare le modalità repressive. Che necessità c’era di promuovere mediaticamente l’attività e soprattutto la successiva intervista al Comandante?" proseguono dalla minoranza.

"Siamo pienamente d’accordo che leggi e normative vanno fatte rispettare ma vorremmo che la Polizia Municipale di Carcare si impegnasse a farle rispettare tutte: Dalle ordinanze emesse da parte del Sindaco ma che puntualmente non vengono fatte rispettare. Dalle indecenze e intemperanze della “movida” del venerdì e sabato sera, al contrasto alle eiezioni canine in strade e giardini pubblici, al rispetto di quanto resta delle disastrate aiuole pubbliche, agli arredi urbani, al divieto di parcheggio sulle strisce pedonali di Via Barrili, al rispetto dei limiti di velocità in zone pericolose del centro cittadino, ecc. ecc.; troppo facile multare chi ha dimenticato l’esposizione del disco orario. Ovviamente partendo dal presupposto che l’obiettivo primario non è fare le multe (per fare cassa) ma il richiamo a tutti i cittadini per migliorare la scarsa educazione civica e il rispetto delle leggi" hanno continuato Mirri, Lagasio e Morrone.

"Purtroppo a Carcare c’è un problema, la Polizia Municipale è assente tutti i giorni dopo le 19.00 e in particolare al Venerdì dopo le ore 19.00 al Sabato dopo le ore 14.00 e per tutta la giornata di domenica fino al lunedì mattina. Il problema sarà oggetto di una prossima interrogazione Consiliare per comprendere meglio quanto avvenuto in questi giorni" concludono.