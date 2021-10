Funivie, Benveduti (Lega): "Ancora una volta il Pd, alla prova dei fatti, dimostra di stare dalla parte sbagliata"

"La superficialità con cui un emendamento firmato da tutti, soprattutto dai due presidenti di commissione, che prevede l'aumento di capacità dell'impianto, non abbia trovato al momento la copertura del Mef è un campanello d'allarme inequivocabile di come sia stato trattato il futuro di Funivie". Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti (Lega).

"Ci aspettavamo inoltre che i parlamentari del Pd, anziché astenersi, avessero dimostrato con un atto di coraggio il loro disappunto per la decisione del ministero, come fatto dalle altre forze politiche. L'auspicio è che con oggi, grazie all’atto di responsabilità dei nostri parlamentari, e dei nostri esponenti all'interno del governo, nel portare comunque avanti l'emendamento per spiegare l'importanza strategica dell’infrastruttura funiviaria per il territorio di Savona e di tutta la Liguria, si trovino le coperture finanziarie".

"E si proceda già da domani, come condiviso recentemente con i sindacati, alla messa a terra di un progetto condiviso di sviluppo ed espansione di questo antico ma moderno impianto, in grado di soddisfare i bisogni di trasporto delle rinfuse e con modalità ecosostenibili" conclude Benveduti.