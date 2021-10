Finale Ligure: bollette e TARI, arrivano i contributi del comune per le famiglie in difficoltà

Il comune di Finale Ligure, in attuazione delle misure urgenti connesse all'emergenza da Covid di cui al D.L. 25 Maggio 2021, n. 73, ha approvato l'assegnazione di contributi economici a titolo di rimborso a fondo perduto, a favore dei cittadini residenti che versino in condizioni di disagio economico, delle spese per utenze di gas, acqua, energia elettrica e TARI, relative alle annualità 2020 e 2021, dietro presentazione di idonei giustificativi di avvenuto pagamento delle stesse, e predisposto le modalità ed i requisiti di accesso per l'erogazione del beneficio economico.

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini: - regolarmente residenti nel comune di Finale Ligure al momento della presentazione dell'istanza; - stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41 del D.Lgs. 286/98 – T.U.I.); - che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al nucleo familiare ed in corso di validità, pari o inferiore ad € 15.000,00; - nel cui nucleo familiare, compreso il dichiarante, non vi siano percettori in corso di Reddito di Cittadinanza. I sopra citati requisiti, compreso il pagamento effettivo delle utenze di cui si richiede il rimborso, devono persistere al momento della presentazione della domanda. La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.

Presentazione delle istanze a partire dal 1° novembre ed entro e non oltre il 30 del corrente mese. La domanda, redatta sull’apposito modulo d'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, unitamente agli allegati obbligatori, a pena di inammissibilità:

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it

- o anche a mezzo PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it;

- oppure con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure, al primo piano di Via Pertica 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Qualsiasi documentazione e/o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza. Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate, né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il modulo di domanda è ottenibile tramite: scarico dal sito istituzionale del Comune www.comunefinaleligure.it ;oppure richiesta in via telematica ai numeri telefonici 019/6890235-238-239; o ritiro presso l'atrio del comune in via Pertica 29. L'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Finale Ligure valuterà l'ammissibilità della domanda ed invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati ovvero a mezzo PEC, circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco dei beneficiari, il quale sarà conservato agli atti dell'Ufficio.

I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate relativamente a utenze domestiche di gas, acqua, energia elettrica e TARI (comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante, in tal caso occorre l'attestazione dell'amministratore di condominio che dichiari l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito al riscaldamento) e relative all'indirizzo di residenza, fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 ovvero, se inferiore rispetto a quest'ultimo, dell'importo complessivo per il quale il contributo è stato richiesto. Sono ammesse spese solamente intestate al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare e relative all'alloggio di residenza. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti.

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del comune di Finale Ligure, saranno a disposizione telefonicamente per informazioni e/o chiarimenti ai numeri telefonici 019/6890235-238-239 o per email: ambitosociale@comunefinaleligure.it (indirizzo da non utilizzare per l'invio delle domande), dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.