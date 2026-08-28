Riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze: ripartiti i lavori

Sono ripartiti i lavori in Piazza Vittorio Veneto a Varazze in seguito al rigetto da parte del Tar della richiesta di sospensione del cantiere.

Hanno ripreso quindi le lavorazioni per la riqualificazione dell'area tanto discussa.

"Continuiamo a lavorare per restituire alla città una piazza moderna, più verde e senza barriere architettoniche" spiega il Sindaco Luigi Pierfederici.

Il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria si era pronunciato lo scorso 5 agosto sulla domanda cautelare dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotte sia dall'avvocato dei privati che dell'amministrazione comunale.

Il Tar, non si è ancora pronunciato sul merito del ricorso (l'annullamento del progetto.ndr), ma esclusivamente sulla richiesta di sospendere i lavori in via cautelare.

Il 28 ottobre ci sarà l'udienza pubblica, nella quale il Tribunale esaminerà nel merito tutte le questioni sollevate dalle parti.