Incidente sulla A10 tra Savona e Albisola: traffico nuovamente scorrevole

É ritornata gradualmente alla normalità la situazione lungo la A10 in seguito all'incidente verificatosi quest'oggi tra lo svincolo A10-A6 e lo svincolo di Albisola in direzione Genova (leggi QUI).

L’allarme era stato lanciato intorno alle 13.40 e aveva mobilitato una squadra di vigili del fuoco della centrale di Savona, un’ambulanza e l’automedica del 118 oltre agli ausiliari della viabilità e alla polizia stradale.

Nell’incidente, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura, una persona è rimasta ferita: è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Il tratto autostradale in cui si è verificato l'incidente era stato immediatamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: è stato riaperto intorno alle 15 con il traffico deviato su una corsia e la formazione di code che con il passare delle ore si sono via via diradate.