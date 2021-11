Scontro tra auto sulla via Aurelia a Varazze: un ferito al San Paolo

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolte due auto, lungo la via Aurelia a Varazze. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.00. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli.

Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. In seguito all'impatto tra i due mezzi si sono verificati importanti disagi al traffico, presente sul posto per gli accertamenti del caso anche la Polstrada.