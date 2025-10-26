Finale, scontro tra auto all'uscita dell'A10: code in direzione Francia ma nessun ferito

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10 Genova–Ventimiglia, dove poco dopo le 18 si è verificato un incidente nei pressi del casello di Finale Ligure, in direzione Francia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture con a bordo complessivamente tre persone, che fortunatamente non hanno riportato ferite.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti in modo coordinato tutti i soccorsi: una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Savona, il personale sanitario del 118 con l’automedica Sierra 1, i volontari della Croce Bianca di Spotorno e della Croce Rossa di Vado Ligure. In supporto alle operazioni di messa in sicurezza sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia.

L’intervento congiunto ha permesso di ripristinare in breve tempo le condizioni di sicurezza, ma durante le operazioni il traffico ha subito rallentamenti e brevi code, smaltite progressivamente dopo la rimozione dei veicoli coinvolti.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale.