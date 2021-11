Tentativo di estorsione dopo una chat erotica su internet: donna denunciata dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Altare, in relazione alla denuncia - querela formalizzata nei confronti di ignoti da parte di un operaio trentaquattrenne valbormidese, sono riusciti ad individuare e deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona, per estorsione, una cinquantenne siciliana nullafacente, gravata da pregiudizi penali.

La vicenda trae origine da alcuni contatti su un sito internet, in cui la parte offesa veniva adescata durante la navigazione su siti “specializzati”, da una donna che lo invitata a scambiarsi il contatto Skype per effettuare videochiamate erotiche al prezzo di 20 euro.

Effettuato il primo pagamento tramite Paypal, la donna chiedeva di effettuare due ulteriori invii di denaro per complessivi 40 euro in quanto, a suo dire, non erano andati a buon fine.

Effettuati i pagamenti ma, intuita la truffa, l'uomo così decideva di interrompere la conversazione ed a questo punto la donna, sotto altri profili, contattava il giovane su Facebook ed altri social network, intimorendolo e minacciandolo che avrebbe formalizzato nei suoi confronti una denuncia per adescamento di minore e pedofilia per poi cagionargli danni sia in ambito familiare che in ambito lavorativo. Danni che però avrebbe potuto evitare con altri soldi.

Per assoggettare ed intimorirlo ulteriormente, la donna era riuscita a contattarlo attraverso un falso profilo della Polizia di Stato con cui lo minacciava dell’esistenza di una denuncia nei suoi confronti per pedofilia, denuncia che sarebbe decaduta con il pagamento di 1200 euro.

L'intervento dei carabinieri ha permesso così di evitare che la vittima versasse il denaro oggetto dell’estorsione.