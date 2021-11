Coldiretti, Paolo Campocci è il nuovo direttore di Coldiretti Genova e La Spezia

E' Paolo Campocci il nuovo direttore di Coldiretti Genova e La Spezia. La nomina è arrivata alla presenza del vice capo area Paolo Giannini della Confederazione Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.

Campocci, dottore commercialista classe ’75, ha origini pugliesi ma non è nuovo allo scenario ligure di Coldiretti: da anni risiede, infatti, a La Spezia e in passato aveva già ricoperto il ruolo di coordinatore gestionale per Coldiretti Liguria. Ha poi maturato una solida esperienza in giro per tutta Italia, passando dalla Romagna a Cuneo, fino alla Confederazione Nazionale di Coldiretti di Roma come Responsabile Nazionale del Consorzio Sistema Servizi.

“La mia nomina - ha dichiarato Campocci - vuole essere un punto di partenza per un nuovo percorso di crescita: sicuramente il fatto di non essere nuovo allo scenario ligure potrà essere un valore aggiunto e sarò lieto, di concerto con la dirigenza e la struttura, di sfruttare tutte le mie conoscenze per consolidare nuove progettualità che diano risultati per un futuro ottimale, in un territorio sicuramente complesso ma con un grande potenziale. Ringrazio i dirigenti per la fiducia dimostrata nei miei confronti e assicuro che lavorerò al meglio delle mie possibilità a supporto degli associati della Coldiretti di Genova”.

“Ringrazio Francesco Goffredo per l’impegno e la passione spesi per Genova in questi ultimi 4 anni. Sono certo che il neo direttore darà una nuova spinta alle progettualità che Coldiretti ormai da anni sta portando avanti su tutta la Penisola – commenta il delegato confederale Bruno Rivarossa – Campocci può dare un contributo positivo alla nostra organizzazione e garantire un futuro concreto al territorio ligure grazie alla pregressa esperienza e agli importanti incarichi ricoperti in tutta Italia”.

Il presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian, ha sottolineato: “Siamo lieti di accogliere questo nuovo Direttore a Genova; sono certo che potremo contare sul lavoro di una persona competente, affidabile e responsabile che saprà rafforzare anche il dialogo con le amministrazioni pubbliche per consolidare ulteriormente il ruolo e il sostegno di Coldiretti Genova sul territorio ligure”.

Non sono mancate, infine, le parole del Direttore uscente Francesco Goffredo che si è detto dispiaciuto di lasciare Genova ma contento della nuova sfida che lo attende nelle Marche e fiducioso dell’operato che porterà avanti il nuovo Direttore: ”Lascio Coldiretti Genova con non poche emozioni, a seguito di 4 anni straordinari in cui ho avuto modo di conoscere una regione difficile, con un territorio molto complesso, ma in cui ho anche potuto contare su un gruppo, un Consiglio e delle imprese altamente qualificati e professionali che mi hanno permesso di lavorare al meglio per la valorizzazione di Genova. Sono convinto che il nuovo Direttore sarà in grado di portare avanti un percorso di crescita che avevamo già iniziato a costruire, portando un nuovo impulso che darà risultati straordinari”.