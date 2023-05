Vado, il lungomare intitolato ai vigili del fuoco. Sindaco Giuliano: "Il loro ruolo è fondamentale" (FOTO e VIDEO)

Questa mattina è stata scoperta la targa nei pressi del parcheggio antistante lo stabilimento balneare "Blu Beach” come giusto riconoscimento per i pompieri savonesi che tutti i giorni garantiscono la sicurezza e l'incolumità della comunità.

"Ha fatto parte della trasformazione di questa città il ruolo dei vigili del fuoco per la comunità e per le istituzioni nella dinamicità nel farla vivere - ha detto il sindaco Monica Giuliano ricordando il grande lavoro che stanno svolgendo nel difficile momento che sta vivendo l'Emilia Romagna - Questo lungomare dedicato a questi angeli è un semplice riconoscimento. Quando si passerà di qui correndo, camminando, andando sulla spiaggia, penseremo che ci sono persone che ci permettono di essere in un paese che ci consente di essere sicuri".