Il mal di denti, purtroppo accade. Sono rari coloro che non ne soffrono per nulla nel corso della vita. Il dolore può essere più o meno sopportabile a seconda del problema, ma a volte è così intenso, soprattutto di notte, che la persona non riesce più a dormire. Come dormire con il mal di denti è la domanda alla quale provvederemo a rispondere in questo articolo.

Le cause comuni del mal di denti

Prima di tutto, scopriamo le cause più comuni del mal di denti:

Un violento colpo ricevuto alla bocca: Uno shock alla bocca o al dente può essere la causa di dolori istantanei al dente, ma la loro comparsa può essere anche successiva. Per cui se hai ricevuto un colpo alla bocca, anche se subito non hai avvertito molto dolore, potresti sentirne ora le conseguenze.

Infezioni orali, come carie e ascessi: Un'infezione trascurata può diventare molto dolorosa e incidere significativamente sia sulla capacità di nutrirsi che sul sonno di chi ne soffre.

Processi infiammatori, come la gengivite.

L'accumulo di tartaro: L'eccesso di tartaro accumulato per via di una scarsa o non corretta igiene orale può in certi casi generare dei dolori al dente o alla gengiva.

I denti del giudizio: anche se questi denti tendono a spuntare alla fine dell'adolescenza, possono provocare dolori anche in seguito. Dato che non sono utili alla masticazione, spesso si decide di rimuoverli.

Occorre identificare l'origine del problema fin dalla comparsa dei primi sintomi, per rimediare e quindi evitare di arrivare ad una situazione critica, spesso molto dolorosa.

Come dormire con il mal di denti?

Il mal di denti non è più una condanna, come poteva essere nei secoli scorsi quando una semplice carie poteva diventare (e spesso era il caso) un vero e proprio incubo per la persona che ne soffriva, e i metodi per curare il problema erano ancora più dolorosi. Oggi, caro lettore, hai la fortuna di vivere in un'epoca il cui la scienza e della medicina hanno fatto passi da gigante.

Il consiglio che ti diamo è di consultare al più presto il tuo dentista, e nel frattempo seguire i seguenti consigli, che ti potrebbero aiutare in caso di crisi notturna:

Non sdraiarti del tutto: Quando ti corichi a letto, cerca di mantenere la testa un pochino sollevata rispetto al corpo. In questo modo eviterai un forte afflusso di sangue alla testa, che creerebbe una pressione sui capillari e quindi un aumento del dolore. È in questi casi che diventa più utile che mai avere un materasso comodo e di qualità. Un buon materasso 140x190 o di qualunque altra misura che si confà al tuo letto, ti permette di avere il sostegno necessario per la tua schiena anche in posizione leggermente sollevata, senza rischiare dolori lombari, che andrebbero ad aggiungersi a quelli della bocca.

Assumi degli antidolorifici: Come detto prima, assumere degli antidolorifici è un metodo che ti può aiutare a dormire, ma chiedi consiglio al tuo medico per stabilire quale è meglio assumere e con quali dosi.

Applica degli impacchi di ghiaccio: Il ghiaccio potrebbe aiutarti a sgonfiare la parte interessata dal problema e calmare il dolore.

Evita i cibi troppo caldi, o acidi: tutto ciò che potrebbe infiammare denti e gengive, come le temperature eccessive oppure l'acidità, è da evitare. Niente minestre bollenti, agrumi, pomodori e via dicendo.

Cura la tua igiene orale: Sembra troppo tardi, ma non lo è affatto! Come dice l'adagio, i denti sono la salute. Quindi fai in modo di avere un'ottima igiene orale lavandoti bene i denti dopo ogni pasto e possibilmente sciacquandoti la bocca con un collutorio alcolico per eliminare i batteri.

Puoi anche optare per altri metodi naturali per alleviare il tuo mal di denti, come l'aglio, la cipolla che ha delle ottime proprietà anestetizzanti, i chiodi di garofano o lo zenzero.

In ogni caso, devi sempre consultare il tuo dentista in caso di dolore al dente, soprattutto se vedi che i sintomi non spariscono o che il dolore aumenta.