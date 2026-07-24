Gruppo San Marco: un progetto italiano che accompagna l’evoluzione dell’home living

Le esigenze legate alla casa difficilmente possono essere ricondotte a un’unica categoria di prodotti. Arredare un ambiente, migliorare il comfort climatico, valorizzare gli spazi esterni o progettare un’area dedicata al relax rappresentano aspetti differenti di uno stesso obiettivo: vivere gli spazi quotidiani in modo più funzionale. Per questo motivo, oggi, cresce l’interesse verso realtà in grado di offrire un approccio completo, capace di riunire competenze e soluzioni all’interno di un’unica piattaforma.

È esattamente su questa visione che Gruppo San Marco ha costruito il proprio percorso. Fondata nel 2002 a Soleto, in provincia di Lecce, l’azienda opera a livello nazionale attraverso un e-commerce specializzato nell’home living, mettendo a disposizione un catalogo che abbraccia numerosi ambiti della casa contemporanea.

Nel corso degli anni il brand ha ampliato progressivamente la propria proposta, mantenendo come riferimento una filosofia orientata alla qualità del servizio, all’affidabilità e alla semplicità dell’esperienza d’acquisto.

L’offerta sviluppata da Gruppo San Marco nasce dall’idea che ogni abitazione sia composta da esigenze diverse ma strettamente collegate. Non a caso, il catalogo comprende soluzioni dedicate al comfort climatico, all’arredo indoor, agli spazi outdoor e al settore delle piscine, permettendo ai clienti di trovare in un unico luogo prodotti pensati per accompagnare molteplici aspetti della vita domestica.

Una parte significativa della proposta riguarda i sistemi destinati al benessere abitativo. Climatizzatori, pompe di calore, stufe a pellet e caldaie ad alta efficienza energetica rispondono alla crescente attenzione verso il comfort degli ambienti e l’ottimizzazione dei consumi, offrendo soluzioni adatte a differenti contesti residenziali.

Accanto a questo comparto trovano spazio mobili, complementi d’arredo, tavoli, sedute e accessori progettati per rendere gli interni più organizzati e funzionali. Parallelamente, il catalogo dedica un’ampia selezione agli ambienti esterni attraverso gazebi, barbecue, salotti da giardino, ombrelloni e numerose proposte pensate per trasformare terrazze e aree verdi in spazi da vivere durante gran parte dell’anno.

Tra le categorie che caratterizzano maggiormente l’identità del brand, però, figura quella dedicata alle piscine. L’assortimento comprende modelli fuori terra, soluzioni interrate, moderne piscine idromassaggio da esterno e un’ampia gamma di accessori per la manutenzione, come sistemi di filtrazione, robot pulitori, coperture e prodotti per il trattamento dell’acqua, consentendo agli utenti di gestire ogni fase dell’utilizzo con praticità.

Oltre all’ampiezza dell’assortimento, Gruppo San Marco dedica particolare attenzione all’esperienza digitale. Il sito ufficiale, www.grupposanmarco.eu, è organizzato per facilitare la consultazione delle categorie attraverso schede prodotto dettagliate, immagini aggiornate e informazioni tecniche che supportano il cliente durante la scelta. L’assistenza accompagna inoltre gli utenti sia prima sia dopo l’acquisto, mentre le spedizioni vengono affidate a partner logistici come BRT e FedEx, con consegne tracciabili su tutto il territorio nazionale.

La solidità del progetto trova conferma anche nei risultati ottenuti nel panorama dell’e-commerce italiano. L’azienda è stata inserita tra i Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026 nella categoria "Giardinaggio e Piscine" e figura nella selezione "Stelle dell’E-commerce 2024/2025", realizzata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera. A questi riconoscimenti si affiancano le numerose recensioni certificate raccolte nel tempo, espressione della fiducia costruita con una clientela distribuita su tutto il territorio nazionale.

Più che limitarsi alla vendita di prodotti per la casa, Gruppo San Marco continua così a sviluppare un progetto che mette al centro le esigenze concrete dell’abitare contemporaneo. Attraverso un’offerta trasversale, servizi dedicati e una piattaforma digitale progettata per semplificare ogni fase dell’acquisto, il brand conferma il proprio ruolo come interlocutore di riferimento per chi desidera migliorare gli spazi domestici con soluzioni affidabili, complete e orientate alla qualità.

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