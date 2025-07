Giubileo dei Giovani a Roma, a Savona 1700 spagnoli: la messa in Piazza Sisto

In 1700 provenienti dall'Arcidiocesi di Madrid che affollano Savona il sabato pomeriggio.

I giovani spagnoli, tra i 16 e i 35 anni, in arrivo con 31 autobus e 5 pulmini, accompagnati da 43 sacerdoti, hanno fatto tappa sotto la Torretta in transito per il Giubileo dei Giovani che inizierà lunedì 28 luglio fino a domenica 3 agosto.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto della Diocesi di Savona-Noli e dell’équipe del Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano.

I ragazzi e le ragazze spagnoli sono state accolte da un gruppo di volontari che si è offerto di prestare servizio nelle varie realtà ospitanti.

Ieri si è tenuta la messa in spagnolo in piazza Sisto IV, in collaborazione con il Comune.

Dato il gran numero dei pellegrini la Pastorale Giovanile lancia un appello per "reclutare" volontari. La prima attività da fare sarà l'accoglienza nei luoghi in cui i ragazzi spagnoli soggiorneranno, come le parrocchie, a partire dal pomeriggio di sabato.

Al termine della messa nel Chiostro Francescano della Cappella Sistina sono state distribuite la cena per la sera e la colazione della domenica mattina.

A seguire i giovani hanno fatto ritorno nei luoghi di accoglienza dislocati in diverse 16 strutture di Savona religiose ma anche laiche.