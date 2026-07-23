Porti di Savona e Vado, FS Logistix si aggiudica il servizio di manovra ferroviaria nei due scali

FS Logistix, tramite la controllata Mercitalia Shunting & Terminal (MIST), si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di manovra ferroviaria negli scali portuali di Savona e Vado Ligure. Ad assegnare l'appalto è stato il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La concessione durerà cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due.

Per il gruppo FS l'assegnazione si inserisce nella strategia volta a rafforzare l'integrazione tra porti, terminal e reti ferroviarie nazionali ed europee, e arriva a coronamento delle competenze industriali e operative maturate da MIST nella gestione dei servizi ferroviari e terminalistici.

"Questa assegnazione rappresenta un risultato di grande valore per FS Logistix e conferma la capacità del Gruppo di offrire soluzioni logistiche integrate, efficienti e sostenibili", ha dichiarato Sabrina De Filippis, amministratrice delegata di FS Logistix. "I porti sono asset strategici per la competitività del Paese e la crescita del trasporto merci su ferro. Attraverso Mercitalia Shunting & Terminal mettiamo a disposizione competenze, tecnologie e modello industriale per favorire lo sviluppo dell'intermodalità e accompagnare la transizione verso una logistica sempre più connessa, resiliente e a basse emissioni."

Il servizio prevede un modello integrato per le attività di manovra e trazione ferroviaria, con un presidio operativo che, al crescere dei traffici, potrà arrivare a coprire l'intera giornata, tutti i giorni della settimana. Sono previsti inoltre l'impiego di sistemi digitali per il monitoraggio e la gestione delle operazioni e il ricorso a soluzioni a basso impatto ambientale, tra cui biocarburanti come l'HVO, che consentono una riduzione delle emissioni di CO2 del 55%.

Secondo quanto riportato nella nota, l'affidamento potrà contribuire allo sviluppo del trasporto merci su ferro da e verso gli scali di Savona e Vado Ligure, rafforzando la competitività dei collegamenti logistici e favorendo lo spostamento dei traffici dalla strada alla rotaia, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Con questa aggiudicazione, FS Logistix consolida il proprio ruolo di operatore logistico integrato, mentre Mercitalia Shunting & Terminal rafforza la propria presenza nel sistema portuale italiano, dove gestisce già la manovra in scali come La Spezia, Livorno, Ravenna e Brindisi, oltre a nodi logistici quali Milano, Novara, Marcianise, Padova, Mantova e Castelguelfo.