A10 Savona – Ventimiglia, dal 23 dicembre autostrada più libera: prevista la riduzione dei cantieri

Una consistente riduzione del numero di cantieri inamovibili lungo la A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) a partire dalle ore 00.00 del prossimo giovedì 23 dicembre.

È quanto deciso da Autostrada dei Fiori con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti durante il periodo delle festività natalizie.

Nel dettaglio, dei sette cantieri inamovibili attualmente presenti lungo la tratta gestita, ne resteranno attivi solamente tre: adeguamento ai nuovi standard normativi della galleria Fornaci in direzione Italia nella tratta Spotorno - Savona con scambio di carreggiata; adeguamento delle barriere di sicurezza in spartitraffico nella tratta Borghetto Santo Spirito - Albenga con strettoia ad una corrente veicolare in direzione Francia; adeguamento ai nuovi standard normativi della galleria Vallon d’Arme in direzione Francia nella tratta Albenga - Andora con scambio di carreggiata.

Autostrada dei Fiori si sta adoperano il più possibile al fine di poter ridurre ulteriormente il numero dei cantieri inamovibili presenti lungo la A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) durante le festività natalizie.

Per raggiungere tale obiettivo sono attualmente impegnati nei lavori oltre 230 addetti tra maestranze della concessionaria e personale delle imprese esterne, operativi anche su turni notturni e nei fine settimana.

La ripresa dei cantieri sospesi per il periodo delle festività natalizie è prevista a partire dalle ore 00.00 del 10 gennaio 2022.

Informazioni in tempo reale sul traffico sono disponibili sul sito www.autostradadeifiori.it, sulle pagine Facebook e Telegram e tramite sms con il servizio gratuito “sms informa” attivabile dal sito internet.