Cos'è l'home fitness e cosa serve per iniziare

Da circa un anno sono sempre più le persone che decidono di allenare il proprio fisico ricorrendo a quella che viene definita home fitness ovvero allenamento a casa. Se stai pensando anche tu di attrezzare un’area della tua casa per allenarti a casa qui ti spieghiamo cos’è l’home fitness e cosa server per iniziare a praticarlo al meglio.

Sei curioso di scoprire che cos’è l’home fitness e apprendere tutte le informazioni utili per iniziare al meglio questo percorso? Non ti resta che continuare a leggere.

Cos’è l'home fitness?

L'home fitness, nota anche come home gym, è un termine inglese che sta ad indicare l’allenamento in casa, in quanto sempre più spesso le persone non hanno del tempo libero da dedicare all'esercizio fisico e quindi non riescono a recarsi in palestra con regolarità.

Scegliere di allenarsi a casa permette di godere di diversi benefici. Si potrà infatti risparmiare tempo poiché ci si potrà allenare durante i momenti di pausa e in qualsiasi orario della giornata, senza spendere soldi per acquistare l'abbonamento della palestra.

Un beneficio che deriva dall’home fitness può essere correlato alla ritrovata salute mentale dell’individuo, il quale può finalmente ritagliarsi dei momenti da dedicare alla cura di sé stesso e rafforzare la propria autostima, allenando il corpo e raggiungendo i risultati prefissati.

Per poter organizzare al meglio questa nuova routine e però necessario ricorrere a dei piccoli consigli che permetteranno di avere a disposizione tutto ciò che occorre investendo solo una volta in attrezzature professionali per la propria palestra in casa.

Vediamo ora cosa serve esattamente per praticare home fitness.

Cosa serve fare home fitness

La prima cosa da valutare prima di acquistare le attrezzature professionali per praticare home fitness riguarda l'importanza del risultato che si vuole raggiungere. Sulla base dei punti sui quali si vorrà intervenire, bisognerà indirizzare la propria scelta verso delle attrezzature piuttosto che della altre.

Proprio per questo motivo è possibile scegliere diversi prodotti che appartengono a differenti tipologie e fasce di prezzo.

Un altro elemento da non trascurare è lo spazio che si può dedicare alla palestra casalinga, poiché sarebbe meglio disporre di un luogo da adibire a zona per l'home gym e che permetta di allenarsi senza generare un ingombro tra le varie attrezzature.

Dopo aver deciso il workout che si intende eseguire, è arrivato il momento di procedere all’acquisto dell’attrezzatura composta da elementi basilari come corde, tappeti, manubri ed elastici, ma anche panche multifunzione, bilancieri e barra per trazioni.

Qualora questa esperienza dovesse rivelarsi proficua, consigliamo di investire in attrezzature più professionali, come panche inclinabili, tapis roulant, bike e stepper.

Se si necessita di un aiuto per la scelta delle attrezzature si può chiedere aiuto ad un personal trainer fra quelli che offrono la loro consulenza anche online, fornendo un programma di allenamento mirato che permetta di raggiungere i propri obiettivi.

Importante ricordare che per praticare l’home fitness è necessario compiere del pre workout, ovvero del riscaldamento di almeno 10 minuti per attivare l'apparato cardiovascolare e preparare i muscoli ed i tendini, evitando che questi vengano colpiti da stiramenti e contratture.

Dopo il riscaldamento è consigliabile praticare esercizi a corpo libero e poi procedere a quelli che richiedono l'ausilio delle diverse attrezzature della propria palestra in casa.

Al termine dell’allenamento è fondamentale ricordare la fase del defaticamento, la quale ti permetterà di far riposare i muscoli in maniera graduale, in modo da gestire al meglio la stanchezza.

Praticando gli allenamenti in maniera continuativa si potranno verificare i benefici dell’home fitness direttamente su sè stessi. Inoltre si possono incentivare i livelli di forza, resistenza e flessibilità, riuscendo a svolgere diversi esercizi in maniera ottimale.