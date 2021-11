Al Molo 8.44 di Vado Ligure è arrivato il Black Friday: giornate di promozioni imperdibili in tantissimi negozi

Questa settimana non si può davvero non parlarne.

Al Molo è arrivato il Black-Friday: giornate di promozioni imperdibili e su tantissimi negozi. Abbigliamento, casa, igiene, giochi per bambini e molto altro. Ci saranno inoltre vari giochi gonfiabili e delizie per ogni gusto, come castagne, zucchero filato, pinza, panzerotti e … il resto si può andare a scoprirlo questo weekend.

Fino all’8 di dicembre si potrà avere anche la possibilità di partecipare al contest presente nella pagina Facebook del Molo per vincere un biglietto per l’Acquario di Genova, scrivendo uno speciale augurio di Natale nei commenti.