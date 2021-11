Un ragazzo che stava praticando surf ad Andora, nella zona tra il fiume Merula e il porto, da questo pomeriggio risulta disperso in mare.

Secondo quanto riferito, stava surfando con gli amici, quando, a un certo punto, il gruppo si rende conto che il ragazzo non è più tra loro. Hanno lanciato l’allarme e da quel momento la macchina dei soccorsi si è mobilitata per far partire le ricerche, tuttora in corso, coordinate dai Vigili del fuoco e la Guardia costiera.

IN AGGIORNAMENTO