Al Molo 8.44 di Vado è un Natale ricco di sorprese per grandi e piccini

Il Natale al Molo 8.44 di Vado Ligure è ricco di tantissime sorprese.

Andate a scoprire la magia di trascorrere qualche ora all’aperto con elfi, caramelle per tutti i bambini e foto insieme a Babbo Natale. I regali per tutti non saranno un problema grazie a un’ampia scelta di negozi con prodotti utili e sfiziosi, per grandi e piccini.

In più fino al 9 gennaio si potranno trovare negli spazi del centro, una zona gonfiabili, la pesca dei cigni, lo zucchero filato e gli amatissimi pop corn.

Inoltre da quest'oggi, venerdì 3 dicembre e fino a martedì 7 dicembre dalle 12.00 alle 20.00 spazio allo street food con i truck che vendono gnocco fritto, panzerotti, pinse, bbq, bufalo burgers, stingo e flap steak.

Insomma, quale modo migliore per passare i giorni che portano a Natale se non al Molo.