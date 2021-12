Albenga, 42esima edizione della Mostra Scambio Ligure Auto e Moto d’Epoca

Albenga diventa per due giorni “capitale” degli appassionati delle “Ruote d’Epoca” con la 42esima edizione della Mostra Scambio Ligure Auto e Moto d’Epoca.

La mostra/scambio ogni anno riscuote un grande successo richiamando pubblico da tutta Italia e non solo. Sarà un’ importante occasione turistica per la Città delle Torri in un weekend già ricco di eventi e manifestazioni.

A organizzare l’evento il Club “Ruote d’Epoca – Riviera dei Fiori” di Villanova che è parte dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) che annovera oltre 17mila soci in tutta Italia ed è noto nel panorama internazionale del motorismo storico grazie alla sua spinta innovativa, la professionalità e la capacità organizzativa dei suoi iscritto.

La mostra scambio sarà in piazza Corridoni sabato 4 e domenica 5 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Per informazioni è possibile contattare la sede del club motoristico telefonando ai numeri 0182.580508, 0182 580044, al cellulare 3703103102, al telefono e fax. 0141.993766 ed al cellulare 339.1135501. E-mail: info@ruotedepoca.it; sito: www.ruotedepocarivieradeifiori.it.