Bozzano (Cambiamo!): "Consentire capienza massima nei taxi per i passeggeri col green pass"

"Permettere l’utilizzo dei taxi al massimo della capienza per i passeggeri che esibiscano il green pass. E’ questa la proposta che ho appena presentato al consiglio regionale della Liguria, con un ordine del giorno che mi vede come primo firmatario, sottoscritto dal tutto il gruppo Cambiamo!". Cosi commenta in una nota il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

"Con la pandemia anche la categoria dei tassisti ha dovuto sottostare a rigide normative anti Covid, che ne hanno limitato fortemente l’attività. Grazie alla campagna vaccinale in corso, molte restrizioni anti contagio stabilite per i diversi settori sono state riviste. I titolari di concessione da tassista devono però ancora rispettare le stesse norme anti Covid introdotte a inizio della pandemia, che impongono forti limitazioni sul numero di passeggeri, con un massimo di due da far accomodare nei sedili posteriori. Una disposizione che oggi, con l’introduzione del Green Pass, può essere finalmente superata a favore dell’attività dei tassisti che potranno quindi tornare a respirare dopo un lungo periodo di sofferenza".

"La proposta da me presentata, avanzata dopo un attento confronto con la categoria di riferimento, prevede di tornare all’uso della capienza massima del mezzo in uso, a patto che i passeggeri siano in possesso di regolare Green Pass e indossino i dispositivi di protezione individuali. Per coloro che non posseggono la carta verde la normativa di riferimento resterebbe invece invariata".

"L’odg sarà discusso in aula per la discussione del consiglio regionale della Liguria. Sono certo che la proposta otterrà l’appoggio dei colleghi consiglieri, per trovare effettività nel minor tempo possibile" conclude Bozzano.