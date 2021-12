Celle, medico già sospeso dall'Asl2 perchè non vaccinato stoppato dall'Ordine dopo una denuncia

Sospeso per sei mesi dall'Asl2 per aver deciso di non vaccinarsi e dall'Ordine dei Medici per una denuncia.

Dallo scorso fine ottobre il medico di Celle Ligure Giorgio Granone visto che non ha aderito alla campagna vaccinale l'azienda sanitaria savonese come da prassi lo ha sospeso dal suo lavoro ma nelle ultime ore gli è giunta la notizia della denuncia che ha portato allo stop dell'Ordine.

"Sono stato sospeso per 6 mesi. Sei mesi. Mi scuso con tutti i miei pazienti, ora non posso più fare il medico. Non credo di aver fatto nulla di male a parte il mio dovere - scrive il medico cellese - Questo non c'entra con la questione del vaccino ma a causa di una denuncia all'ordine da parte di due 'donne'. che neanche conosco, che hanno fatto lo screenshot di mie affermazioni su Facebook. Mi sono preso cura di molti pazienti, anche non miei, che mi avevano chiesto aiuto perché abbandonati con il COVID-19, ho detto loro cosa fare e li ho guariti. Sono convinto che il Covid si possa curare e io, come medico, non potevo non farlo".

A ottobre 2019 ho capito che c’era qualcosa di 'strano' e ho chiesto ad un mio professore tedesco cosa stava succedendo e ho avuto delle informazioni per poter prevenire, curare e guarire la malattia che poi fu denominata SARS COVID 2 - continua Granone - Nel corso del 2020 ho cercato altre informazioni e ho elaborato alcuni protocolli per avere più 'armi' a mia disposizione nella battaglia contro il nuovo virus, mi sono preso cura di centinaia di pazienti in tutta Italia, pazienti che mi chiedevano aiuto perché si sentivano soli e abbandonati, sono stati curati e guariti tutti a domicilio gratuitamente sostenendoli nei momenti di paura".

'Ho deciso di non vaccinarmi in quanto ero in possesso di diverse terapie efficaci e sicure e non potevo e non posso dire altrettanto del vaccino (anche in questo caso mi sono informato e ho letto o sentito il parere di virologi famosi in tutto il mondo e di studiosi che si occupano di prevenzione, vaccini e malattie virali) - specifica il dottore - Sono stato sospeso dall’ASL per la mia decisione riguardo al vaccino e sospeso dall’ordine per sei mesi per un provvedimento disciplinare per alcune mie affermazioni su Facebook per mancata deontologia verso i miei colleghi (che da quasi due anni mi deridono e mi dicono che più che un medico sembro uno stregone). Sinceramente mi chiedo che cosa debba fare oggi un medico: Prendersi cura dei propri pazienti in scienza e coscienza senza imposizione alcuna o seguire senza farsi domande e senza fiatare linee guida che hanno dato i risultati che tutti noi abbiamo davanti agli occhi?".