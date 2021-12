Spotorno, la minoranza si divide: gli under 30 formano il gruppo "Obbiettivo 2026"

"Gli spotornesi hanno manifestato con il loro voto alle urne lo scorso ottobre la chiara volontà di un ringiovanimento dei volti della politica locale; è quindi nostra intenzione comunicare la costituzione di un nuovo gruppo consiliare di opposizione che prenderà il nome di 'Spotorno Obbiettivo 2026', composto dai più giovani candidati nella lista 'Insieme per Spotorno' nelle recenti elezioni, Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini". Così, attraverso una nota stampa, Camilla Ciccarelli e Lorenzo Caviglia Bardini comunicano la costituzione di un nuovo gruppo consiliare tra i banchi della minoranza di Spotorno.

"Siamo giunti alla conclusione che la strada migliore da percorrere, per poter rappresentare nel migliore dei modi gli elettori che ci hanno dato fiducia, sia dunque la costituzione di un gruppo consiliare composto da due under 30 che si faccia interprete in consiglio comunale delle esigenze e delle aspettative di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più giovani che si esprime anche e soprattutto nella figura femminile del capogruppo Ciccarelli - prosegue la nota - La presenza del nostro gruppo di minoranza sarà garanzia ulteriore di controllo sull' attività dell'amministrazione proseguendo sulla strada della collaborazione tra le forze di opposizione, così come avvenuto fino ad oggi".