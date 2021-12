Legal e Code-Based: i nuovi contratti intelligenti

Tra le varie applicazioni apportate dalla tecnologia Blockchain, gli Smart Contract, ovvero i Contratti Intelligenti, sono tra i primi ad essere stati utilizzati e attualmente implementati.

I Contratti Intelligenti nascono per offrire la possibilità di stringere accordi validi a livello legale ma non garantiti da intermediari, quali notai e avvocati.

I contratti intelligenti si possono suddividere in Smart Legal Contract and Smart Contract Code-Based, entrambi hanno un valore legale ma vengono applicati in contesti diversi come vedremo.

Gli Smart Contract sono accordi prodotti dal linguaggio informatico che automatizzano una serie di processi, tra cui la gestione delle transazioni, la registrazione di un brevetto o l’assicurazione di un mezzo. Non ci sono intermediari, e quindi l’assicurazione o la transazione avvengono più velocemente, con una riduzione dei costi.

Il Contratto Intelligente include tutte le clausole necessarie per renderlo regolare a tutti gli effetti.

Applicazioni degli Smart Contract

Gli Smart Legal Contract hanno valore giuridico e devono contenere una firma elettronica che deve essere convalidata dal Trust Service Providers (TSP), in questo modo diventano immutabili.

Gli Smart Contract Code-Based sono invece i contratti che regolano operazioni economiche all’interno di business e organizzazioni.

Smart Contract Code-Based vengono utilizzati nelle DAO (Organizzazioni autonome decentralizzate), nelle Dapp (App decentralizzate) e per l’Internet of Things (IoT).

Nelle DAO, gli Smart Contract servono per regolare le attività interne al business, gestire le transazioni in modo sicuro e decentralizzato e seguire i protocolli della tecnologia Blockchain.

Nelle App Decentralizzate, i Contratti Intelligenti servono per regolare le azioni automatizzate sempre attraverso i processi Blockchain.

Gli Smart Contract per L’Internet delle Cose hanno il compito di garantire transazioni sicure in ambito commerciale utilizzando i dispositivi di questo tipo. In questi termini, le regole del contratto vengono automaticamente eseguite, in modo tale da velocizzare le operazioni.

Il legame tra Blockchain e Smart Contract

Gli Smart Contract sono chiaramente una tra le infinite applicazioni di Blockchain e tra quelle che per ora è riuscita ad inserirsi meglio nella realtà commerciale tradizionale.

La possibilità di sviluppare protocolli informatici decentralizzati, sicuri e con valore giuridico è sicuramente una nuova frontiera del sistema economico e legale.

Ethereum, con l’implementazione degli Smart Contract ha contribuito a far conoscere le potenzialità della tecnologia Blockchain.

I Contratti Intelligenti sono immutabili e automatizzati, e tutte le parti che firmano il contratto possono averne una traccia.

Le piattaforme Blockchain permettono di eseguire numerose operazioni senza la presenza di terze parti, una caratteristica che oltre a ridurre i costi, ha anche il grande vantaggio di velocizzare i tempi. Le clausole di un contratto tradizionale sono scritte, mentre il sistema Blockchain permette di produrre codici, che a differenza delle parole, sono incorruttibili e immutabili.

Gli Smart Contract non sono contratti anonimi, perché ogni step viene tracciato e inserito nel registro Blockchain, che è anche la piattaforma che convalida le transazioni, consente l’utilizzo di criptovalute ed esclude gli intermediari.

