Elezioni Provinciali, il csx si deve "accontentare" di 4 consiglieri. Il recordman Niero: "Bisogna aprirsi ai piccoli comuni che hanno bisogno di un aiuto dalla politica"

"Non c'era spazio per fare di più, bisogna dirlo con chiarezza, ci mancano dei comuni di fascia intermedia ma comunque l'abbiamo giocata abbastanza bene ed è ovvio che si può fare sempre meglio però ora affrontiamo ora i temi importanti della Provincia".

E' il più votato in assoluto di tutta la tornata per il rinnovo del consiglio provinciale con 8.882 voti, il sindaco di Cisano sul Neva, consigliere uscente riconfermato, Massimo Niero, che è già proiettato verso le tematiche stringenti per Palazzo Nervi a partire dall'ato unico dei rifiuti, ma prima di tutto ha analizzato il voto. Il centrosinistra rispetto all'ultimo consiglio ha recuperato un consigliere, il centrodestra però è riuscito a confermarsi con 6 esponenti che affiancheranno il presidente Pierangelo Olivieri.

"Sono felice del mio risultato, contento per la lista del centrosinistra e per gli amministratori del Pd, grazie anche probabilmente a come ho esercitato il ruolo negli ultimi anni mi hanno premiato molti civici e anche qualche deluso della politica del centrodestra e questo mi inorgoglisce. Un mondo con il quale sto discutendo da diverso tempo, bisogna aprirci alle amministrazioni e ai piccoli comuni che hanno bisogni di un aiuto dalla politica" prosegue Niero.

"Ora abbandoniamo le logiche di partito e concentriamoci sugli argomenti principali del territorio dall'Ato rifiuti alle altre tematiche fondamentali" conclude il primo cittadino di Cisano.

Ad affiancare Niero saranno presenti anche la quinta più votata e la più giovane, Maria Adele Taramasso (6853 voti), consigliere comunale a Savona per Azione nella lista riformista che sarà affiancata dalla compagna di maggioranza del Pd Marisa Ghersi (5267 voti) e la vicesindaco di Quiliano Nadia Ottonello (6096 voti).

Con il comune di Savona tornato in mano ad una ampia coalizione di centrosinistra governata dal sindaco Marco Russo, la speranza era che gli equilibri potessero cambiare più radicalmente, invece hanno portato solo ad un aggiungere un consigliere.

"Ovviamente la possibilità di migliorare c'è sempre e di avere il maggior numero di voti possibili. Abbiamo ottenuto 4 posti con una buona votazione per ciascuno dei consiglieri e ci metteremo subito a lavorare" il commento dell'esponente dem Ghersi.

"I rifiuti sono la parte aperta più importante su cui la passata amministrazione ha già fatto un grosso lavoro e va portato a termine sicuramente. Abbiamo tante altre cose, il trasporto, la viabilità, l'acqua, ci sono le tematiche quelle più cocenti che sono aperte che vanno trattate e terminate nei prossimi mesi velocemente" conclude Marisa Ghersi.