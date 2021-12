Dopo le feste puntuali arrivano i saldi invernali. In Liguria si parte il 5 gennaio

Alla fine delle festività natalizie si avvicina un altro momento molto atteso, se vogliamo anche questo legato alla tradizione, però decisamente meno religioso. Parliamo dei saldi invernali che in Liguria inizieranno mercoledì 5 gennaio, il giorno prima dell’Epifania, e termineranno venerdì 18 febbraio, dopo 45 giorni.



Il week end che segue il 6 gennaio si prospetta quindi di assalto nei negozi, con la dovuta attenzione all’avanzata dei casi di covid. Per questo Confcommercio e Federazione Moda Italia, che ha già rilevato un aumento del 10% rispetto al 2019 degli acquisti del settore moda durante il periodo natalizio, ricorda il protocollo da seguire per l’andamento dei saldi in sicurezza.



Il protocollo prevede regole ormai note dopo quasi due anni di pandemia: l’igienizzazione delle mani, il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.



In Liguria, dicevamo, i saldi inizieranno il 5 gennaio. Le vendite promozionali sono vietate nei quaranta giorni precedenti l’inizio dei saldi. A questa regola la Regione ha derogato in occasione del Black Friday del 26 novembre scorso.



I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data del loro inizio deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno del negozio che ne annunci l'attuazione.