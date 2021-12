Albenga approva il bilancio di previsione: nel 2022 tasse invariate e investimenti per oltre 6 milioni

Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione Tomatis chiude il bilancio entro il 31 dicembre evitando di andare in “esercizio provvisorio” (che imporrebbe non poche limitazioni operative all'Ente), mantenendo invariate le tariffe delle imposte comunali e continuando a investire in opere pubbliche.

Spiega l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi: “Grazie alla straordinaria sinergia che si è creata tra assessori, consiglieri, sindaco e gli uffici comunali siamo riusciti, per il terzo anno consecutivo, ad approvare il bilancio di previsione - il principale documento politico con il quale si danno le linee strategiche e programmatiche dell'amministrazione- entro il 31 dicembre. In questo modo riusciremo ad operare senza quelle limitazioni (date dall'esercizio provvisorio) che avrebbero rallentato le attività del comune. Riusciremo, inoltre, ad effettuare immediatamente (da gennaio) tutti quegli investimenti necessari alla nostra città. Ritengo inoltre che non sia cosa da poco aver superato questi due anni di pandemia senza aumentare tasse ed imposte (confermando la riduzione del 3% sulla TARI) mantenendo tutti i servizi che, anzi, abbiamo aumentato (si pensi al campo solare che siamo riusciti a fare in un anno tanto difficile come il 2021)”.

Per quel che riguarda la TARI è stato votata anche la riduzione del 90% (fino ad oggi era del 70%) a beneficio di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva, qualora venga svolta nel corso dell’anno attività di assistenza e promozione sociale debitamente documentata.

Un'amministrazione che continua a guardare al futuro e ad investire in opere pubbliche, in particolare nella sicurezza idrogeologica del territorio, sugli edifici scolastici e sulla depurazione (solo per fare alcuni esempi).

Adeguamento antincendio asilo nido – 220.000 euro, manutenzione facciate scuole elementari di via degli Orti e relativi serramenti – 330.000, adeguamento sismico palestra scuola Paccini – 630.000, riqualificazione antincendio copertura scuola elementare Campochiesa – 140.000, sistemazione e restauro piazza della chiesa Lusignano – 280.000, adeguamento antincendio archivio Polo 90 – 280.000, adeguamento antincendio stadio Riva – 180.000, realizzazione di molo multifunzionale - pontile darsena – 199.900, programma di rigenerazione urbana - località Vadino - Riqualificazione ex mattatoio – 330.000, ristrutturazione ex casa Campochiesa – 110.000, recupero della qualità urbana e dell'efficienza illuminotecnica del Centro Storico - 440.000, regimazione delle acque della zona compresa tra rio Ciambellino e rio Carpaneto – 150.000, realizzazione pista ciclabile – 600.000, ripristino funzionalità idraulica e manutenzione straordinari di rii sul territorio – 300.000, rifacimento piani viabili e marciapiedi del capoluogo e delle frazioni – 500.000, manutenzione straordinaria della passeggiata a mare – 500.000, riqualificazione piani viabili e marciapiedi via Papa Giovanni XIII e altre vie - 350.000, adeguamento piscina comunale – 150.000, riqualificazione via Che Guevara – 500.000, riqualificazione cimitero San Giorgio – 500.000. Per un totale di ben 6.659.900 in opere pubbliche per il solo anno 2022.

“Continueremo a lavorare e investire in opere pubbliche e sulla sicurezza idrogeologica del territorio per la quale chiediamo un concreto e consistente contributo da parte della Regione - aggiunge l'assessore Pelosi - Continuiamo inoltre a lavorare per la costituzione del consorzio di bonifica. A gennaio contiamo di presentare il piano di ripartizione delle aree. Sappiamo che alcuni importanti interventi necessitano di tempo, ma è solo attraverso una visione di lungo periodo che si possono fare progetti importanti per migliorare la nostra città. In questa direzione continueremo a lavorare a testa bassa e nell'interesse dei nostri concittadini”.

Ecco alcuni numeri del bilancio di Albenga. Nel dettaglio l'assessore Pelosi elenca poi le principali voci di entrata per l'anno 2022: “Il fondo pluriennale vincolato ammonta a 1 milione di euro, le entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa sono di 21 milioni 482 mila euro, i trasferimenti correnti di 2 milioni e 231 mila euro, le entrate extratributarie 7milioni e 54 mila euro, le entrate in conto capitale 7 milioni 344mila euro, la cessione di prestiti 330 mila le entrate per conto di terzi e partite di giro 10 milioni e 500 mila euro per un totale di entrate di 49 milioni e 950mila euro".

"Spese correnti 28 milioni di euro in conto capitale 8 milioni e 600 mila euro il rimborso di prestiti 1 milione e 900 mila euro le spese per conto di terzi 10 milioni. Il totale delle spese coincide con le entrate - conclude l'assessore Pelosi - Il bilancio prevede un sostanziale equilibrio e con risorse diverse quali risorse statali, regionali, cessioni di mutui e altro ci permette di avviare un corposo programma di investimenti”.

Aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia: "Abbiamo previsto 60 mila euro per ampliare di 3 unità la domiciliare anziani e garantire il servizio ai cittadini. Come lo scorso anno abbiamo stanziato fondi per andare ad ampliare gli edifici di emergenza abitativa con altri 2 alloggi e molto sarà fatto sulle politiche scolastiche per l'assistenza ai disabili. Sono stati due anni difficili, ma nessuno di noi si è scoraggiato. Ho sempre sostenuto che “il sociale” è in tutti gli assessorati. Rendere una città attrattiva anche attraverso gli eventi permette di dare lavoro a molte persone . Sono fiera di ciò. Stiamo lavorando per i cittadini di Albenga".

L'assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci afferma: "A partire dal prossimo anno, la Polizia Locale di Albenga uscirà effettivamente dall'associazione con Loano e Finale e potrà riorganizzare i propri servizi in maniera funzionale per la nostra città. Ringrazio tutti gli agenti che con grande spirito di sacrificio stanno facendo molto in ogni settore di loro competenza".