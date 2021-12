Loano, dopo 56 anni di attività chiude la pescheria "Du Buttà"

Loano saluta una delle sue attività storiche. Dopo 56 anni di attività, infatti, chiude la pescheria "Du Buttà" di via Cavour. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Luca Lettieri e dell'assessore Enrica Rocca, ha voluto omaggiare gli storici esercenti presenti sul territorio loanese da ben tre generazioni:

"Insieme all’assessore Enrica Rocca siamo andati a salutare i titolari e amici Felicino, Flavia, e Fabrizio - si legge sul profilo Facebook del sindaco Lettieri - Per decenni è stato un punto di riferimento per tanti loanesi e turisti non solo per il prodotto fresco in vendita, ma anche per le ricette e le preparazioni a base di pesce che appartengono alla tradizione ligure e locale. Un pensiero affettuoso a chi si è avvicendato dietro i banchi dell’attività e che sono andati avanti. Pierin U Buttà, Gianna e nonna Manin. Buon e meritato riposo".

I titolari dell'attività, Felice, Flavia e Fabrizio, hanno voluto salutare la cittadinanza con un messaggio postato su Facebook:

"Siamo giunti al termine dal nostro percorso lavorativo. È arrivato il momento per la pescheria 'Du Buttà' di salutare i suoi affezionati clienti e amici. Insieme abbiamo fatto un lunghissimo viaggio, durato 56 anni! Un percorso lavorativo iniziato con Piero (Pierin U Buttà), Gianna e Nonna Manin, che hanno fatto della bottega un punto di riferimento per il paese, portato avanti da noi con impegno e professionalità. Ci avete scelto per i pranzi e le cene nei giorni particolari della vita e per la quotidianità. A tutti i 'clienti' amici di Loano e amici che a Loano avete trovato una seconda casa, vogliamo dire un grande grazie come i 56 anni in cui ci avete regalato soddisfazioni, stima, compagnia, complimenti e chiacchiere. Ci mancherà tutto questo, ci mancherete! Anche se a nu saiemo ciù in bitega, se veghiemu intu caruggiu".