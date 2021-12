Loano, in biblioteca le storie di Natale "firmate" dagli alunni della scuola per l'infanzia

Presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Loano sono in esposizione le storie illustrate realizzate dagli alunni della sezione Bolle della scuola per l’infanzia “Simone Stella” dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano.



I bambini hanno realizzato un vero “calendario dell’avvento” con storie illustrate a tema natalizio. Accanto a queste storie ci sono anche le narrazioni realizzate dai bambini e bambine che hanno partecipato alle letture e ai laboratori della prima edizione di Bibliobimbi.



“Un grande grazie a tutti i bimbi – spiegano da #cosavuoichetilegga – Raccontare storie è un buon strumento creativo per apprendere e per condividere”. L'attività rientra nelle azioni previste nel “Patto per la Lettura”.