Edoardo, nato a Genova poco dopo le 2, è il primo a vedere la luce in Liguria nel 2022

Ha visto la luce questa notte a Genova poco dopo le 2.00 Edoardo, il primo ligure nato in Liguria nel 2022. Diuine è la prima nata nella nostra regione, sempre nel capoluogo ligure, alle 8.20 del mattino.

Ludovica è la prima a venire alla luce in Asl5, poco prima di mezzogiorno, seguita da Enea in Asl4, poco prima delle 4.00; in Asl2 la prima nata è Greta, poco dopo le 10.

La notizia, pubblicata sul profilo Facebook di Regione Liguria, è accompagnata da un messaggio augurale: "Ai piccoli, il benvenuto al mondo e alle famiglie gli auguri da parte di tutta la Liguria".