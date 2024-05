Demolizione struttura Club Nautico di Celle, l'associazione non ci sta: "Non ci arrenderemo, chiediamo all'amministrazione di sospenderla"

5mila euro da destinare per l'intervento di demolizione della struttura del Club Nautico in quanto risulterebbe danneggiata in modo irreparabile dalle ultime mareggiate.

Questa la disposizione prima della giunta comunale deliberata poi anche nel consiglio comunale di ieri. Che però ha dato vita alla protesta dello stesso Club Nautico cellese che da tempo aveva richiesto, invano, un incontro con l'amministrazione.

La struttura secondo la relazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutentivi ed Ambiente, si legge nella delibera di giunta "sarebbe attualmente in equilibrio precario e potrebbe causare problemi per la pubblica sicurezza e danni all'Ente".

"Lo scorso novembre abbiamo saputo, in via del tutto informale e solamente per telefono, che a valle di una perizia di parte commissionata dopo l’ultima forte mareggiata il Comune avrebbe indetto la demolizione della nostra struttura. Il Consiglio del Club Nautico Celle ha potuto solamente predisporre una contro perizia, che dimostrava la possibilità di mettere in sicurezza la struttura con un investimento di 25,000 euro - spiegano dal Club Nautico - L’amministrazione comunale ci aveva promesso un incontro, che purtroppo non ha mai avuto luogo, nonostante numerosi solleciti telefonici e via mail. La nostra perizia è stata presentata in data 22 aprile, ma anche in questo caso non abbiamo mai ricevuto risposta".

"Abbiamo saputo solo questa sera (ieri.ndr), prima dell'inizio del Consiglio Comunale, che avrebbero comunicato una variazione di bilancio per stanziare i fondi per la demolizione, senza nemmeno prendere in considerazione una ricostruzione o una sede alternativa. Purtroppo non siamo mai stati interpellati, malgrado le numerosissime mail e telefonate per chiedere un incontro. Troviamo singolare l’improvvisa urgenza di gestire questa pratica, che in periodo di elezioni avrebbe dovuto, insieme ad altre, essere lasciata alla nuova giunta - proseguono - Non è la prima volta che l’attuale giunta comunale dimostra di non volere investire nelle realtà sportive dedicate ai ragazzi, e ci auguriamo che il Comune prenda al più presto in considerazione una soluzione alternativa per assicurare l’attività del Club Nautico Celle, che in caso contrario si vedrebbe costretto a chiudere. Da più di 60 anni il Club Nautico Celle rappresenta un luogo di incontro, socializzazione, educazione allo sport della vela e alla salvaguardia dell’ambiente marino. È un punto di riferimento per oltre duecento famiglie che da anni frequentano Celle Ligure nei mesi estivi, e la sua perdita sarebbe un danno enorme non solo per la nostra città, ma anche per generazioni di cellesi e turisti".

"Ancora una volta, dopo quattro anni, ci ritroviamo a dover combattere per poter aprire la scuola vela estiva, che rappresenta un punto di riferimento per oltre duecento famiglie di cellesi e turisti. Rimanete al nostro fianco, perché non ci arrenderemo - concludono dall'associazione sportiva - Chiediamo all'Amministrazione Comunale di sospendere la demolizione, e darci finalmente udienza per valutare una soluzione alternativa".