Meteo, con la Befana torna l'inverno: aria fredda e gelate notturne

Dopo l’anticiclone la befana ci porterà un po' di aria fredda di marca continentale in arrivo dai Balcani. Risultato ruzzolone del termometro e oltre alla tradizionale calza dovremo ritirare fuori cappelli, sciarpe e guanti. In quanto alla neve oggetto del desiderio invernale la stessa farà capolino sui rilievi confinali del Piemonte settentrionale ed occidentale, con qualche speranza di vederla anche sui rilievi del Piemonte meridionale. Qualche pioggia prevista su savonese. Poi nuova fase di stallo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 3 a giovedì 6 gennaio

Cielo da irregolarmente nuvoloso oggi a coperto domani con possibili precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio sul settore meridionale del Piemonte a quote oltre gli 800 m. Su Liguria di ponente irregolarmente nuvoloso, con aumento delle nubi domani sino a coperto con piogge su savonese. Migliora dopo domani. Possibili gelate notturne in pianura. Termometro sui valori in netta diminuzione sia sui valori massimi che minimi più consoni alla stagione. Minime in pianura intorno -2 - 3°C e massime 6- 9°C. Al mare minime intorno 5- 11°C e massime 10-14°C. In pianura moderati da Ovest, forti in montagna, al mare forti da Sud-Est.

Da venerdì 7 gennaio

Cielo per lo più sereno, con ancora gelate notturne e ventoso soprattutto al mare.

