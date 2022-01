Pietra Ligure, guasto all'impianto di riscaldamento delle scuole di viale Europa: mercoledì 12 gennaio lezioni sospese

A Pietra Ligure guasto all'impianto di riscaldamento della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di viale Europa. Ed è proprio per tale motivo che il sindaco Luigi De Vincenzi, attraverso un'ordinanza, ha deciso di sospendere le lezioni all'interno dell'intero plesso per quanto riguarderà la giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.

Nel documento firmato dal primo cittadino si legge che il provvedimento è stato adottato "al fine di effettuare i necessari lavori di riparazione tutt'ora in corso, non potendo risolvere il problema prima della tarda serata e non potendo di conseguenza, sostenere il comfort termico all'interno dell'edificio scolastico" e che quindi "è impossibile garantire nella giornata di mercoledì 12 gennaio 2022 il funzionamento dell’impianto di riscaldamento della suddetta scuola".