Savona, il corso di Ottica della scuola “Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci” di Savona, porta la salute visiva in spiaggia

Nel mese dedicato alla prevenzione della vista, il Corso di Ottica di Savona risponde presente con energia, competenza e un pizzico di originalità. Le docenti del corso hanno infatti scelto di inaugurare il periodo della sensibilizzazione visiva con un’attività fuori dagli schemi: una mattinata, quella del 01 Ottobre 2026, di formazione in spiaggia, coinvolgendo tutti gli studenti, dalla prima alla quinta. Un modo diverso di fare scuola, che unisce scienza, benessere, socializzazione e servizio alla comunità, trasformando un semplice litorale in un’aula a cielo aperto.

Una tradizione che continua: il corso di Ottica attivo nel territorio L’iniziativa “Occhi al sole” non nasce dal nulla: è l’ennesima conferma di un corso che da anni si distingue per la sua presenza attiva nel territorio. Gli studenti, guidati dalle docenti, hanno infatti realizzato numerosi screening visivi negli istituti comprensivi, incontrando bambini e ragazzi e offrendo un prezioso servizio di prevenzione. Un lavoro capillare che ha permesso di individuare difficoltà visive emergenti, sensibilizzare le famiglie, consigliare, quando necessario, un controllo specialistico presso il medico oculista o l’ortottista. Un impegno costante che ha rafforzato il legame tra la scuola e la comunità, mostrando quanto la formazione tecnica possa essere anche un gesto di cura verso il territorio. Una lezione che profuma di mare e di futuro.

Tra sabbia e quaderni, la giornata è scivolata via alternando momenti di gioco, riflessione e approfondimento tecnico. Gli studenti hanno partecipato a mini-lezioni dedicate a temi fondamentali per la salute oculare: l’importanza della luce e dei raggi UV e la loro pericolosità per gli occhi, patologie correlate all’esposizione solare, filtri solari: come funzionano e perché sono indispensabili, lenti e trasmissione dei raggi UV, marcatura CE: sicurezza certificata vs. marchio China Export