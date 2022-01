L'artista savonese Diego Santamaria a Sanremo, forgerà una scultura per il Festival della Canzone Cristiana

Musica, arte, spiritualità. Che altro sono se non linguaggi universali, segno della propensione dell’animo umano verso il sacro? In questi tempi emergenziali, scanditi da settarismi ed informazioni contrastanti, urge un tempo di pace e di equilibrio. Villa S. Clotilde, “matrigna” dell’Opera Don Orione perché cronologicamente più vecchia, è da sempre testimonianza attiva di questa ricerca, offrendo alla cittadinanza quel luogo sacro che è la camera in cui visse e morì San Luigi Orione, oggi sede di museo dedicato.

Quella cameretta, unitamente alla Chiesa adiacente sempre aperta, offre un ritaglio di silenzio e di introspezione ai passanti di corso Cavallotti in Sanremo. Ma si può fare di più: ad esempio, ospitare la 1^ edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022.

“Crediamo fermamente in questo progetto voluto ed ideato dal suo Direttore Artistico Fabrizio Venturi. Come diceva S. Agostino, cantare è pregare due volte e noi ci mettiamo volentieri a disposizione per far crescere la consapevolezza nella bellezza della canzone di ispirazione cristiana, dedita alla gratitudine ed alla gioia della fede” sostiene Chiara Maffei, curatrice di progetti culturali e pedagogista dell’Opera, che, per l’occasione, ha commissionato un’opera dello scultore savonese Diego Santamaria. L’artista, che sarà presente alla kermesse canora con alcune sue caratteristiche sculture in ferro recuperato, ne forgerà una appositamente per l’occasione culturale, ispirata alla ricerca interiore del Divino attraverso la musica.

“Anche per questo, attendiamo trepidanti l’intervento del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che salirà sul nostro palco venerdì 4 febbraio, per illustrare un suo intervento sull’appartenenza della canzone al piano dell’Arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica. La ricerca del sacro è ineludibile e mi auguro che questa occasione sia colta da tutte le persone sensibili al tema” dice l’artista.

Una ricerca che si potrà esperire tramite la musica, l’arte e la spiritualità, ascoltando le splendide note della 1^ edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 il 3, 4 e 5 febbraio dalle 14,30 alle 19,30 presso l’Auditorium di Villa S. Clotilde in corso Cavallotti 40 a Sanremo.