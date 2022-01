Altro fine settimana da incubo per la viabilità da Genova a Savona: ancora code per la chiusura dell'incrocio A10-A26

E' cominciato un altro fine settimana di disagi per il traffico nel centro ponente della nostra regione. A mettere alla prova le abilità non solo nervose ma anche d'orientamento degli automobilisti sono i lavori che, come lo scorso fine settimana, riguardano l'autostrada A10 Genova-Savona, chiusa in prossimità dell'incrocio con la A26 Genova-Gravellona Toce.

Il traffico proveniente da Genova verso ponente viene infatti deviato obbligatoriamente in A26, dove è consigliata l'uscita al casello di Masone per poi rientrare e dirigersi (senza pagare il pedaggio) verso la Città della Torretta. Oppure, in alternativa, vi è la possibilità di anticipare l'uscita sulla A10 alla stazione di Genova Prà e percorrere l'Aurelia rientrando in autostrada ad Arenzano.

In quest'ultimo caso vi è però il divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate, che devono immettersi obbligatoriamente in A26.

Le prime conseguenze sul traffico si sono cominciate a sentire in autostrada con code e una durata del viaggio comunque lievitata rispetto alla "normalità", ma nel corso della giornata difficile non immaginare rallentamenti pure sulla viabilità ordinaria.