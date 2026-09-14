Tartarughe ad Andora, schiuse 50 uova sulla spiaggia libera: in tre prendono il largo (VIDEO)

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 settembre, è stata effettuata l’ispezione finale al nido di tartaruga ad Andora, presso la spiaggia libera dove pochi giorni fa, grazie all’emersione di un piccolo esemplare, era stato possibile individuare con precisione la posizione del sito.

L’ispezione è stata condotta dalle biologhe e dai naturalisti di Acquario di Genova e Arpal, a nome del Gruppo Ligure Tartarughe, alla presenza dei biologi e dei volontari dell’Associazione Delfini del Ponente ed è stato seguito in diretta con curiosità ed emozione da molte persone.

64 le uova totali di cui 50 schiuse, 12 non sviluppate e 2 “pipped” (uovo con embrione formato ma non giunto alla piena schiusa), con una percentuale di successo pari al 78%. Nel corso dell’ispezione, sono stati ritrovati tre individui vivi fuori dall’uovo che sono stati misurati, pesati e quindi posizionati sulla sabbia per fare il loro ingresso in mare. Andora, unico nido, ad oggi, per l’estate 2026, è il 20° nido di Caretta caretta in Liguria dal 2021.

Gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe, composto da Acquario di Genova – coordinatore - Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, non escludono che ci possano essere altri nidi non censiti, e raccomandano che chiunque veda una tartarughina sulla spiaggia o tracce, segnali immediatamente l’evento alla Guardia Costiera al 1530 o 112 che attiverà la corretta procedura di intervento.

Raccomandano inoltre di non toccare o disturbare gli animali, mantenendosi a debita distanza, scattare foto senza illuminarli con flash o luci dirette.

Gruppo Ligure Tartarughe e Associazione Delfini del Ponente desiderano ringraziare i gestori della spiaggia privata della Sacra Famiglia per il grande supporto fornito nei giorni di presidio, e la Guardia Costiera e il Comune di Andora che hanno collaborato alla gestione dell’evento.