Dal passato al futuro: Maurizia Cacciatori e Noemi Signorile raccontano il cuore del volley al Molo 8.44 di Vado (FOTO E VIDEO)

Una chiaccherata sul mondo della pallavolo, i valori dello sport, la vittoria una settimana fa del Mondiale a Bangkok dell'Italvolley di Julio Velasco e le esperienze passate e future.

La storica ex pallavolista della Nazionale Maurizia Cacciatori e la palleggiatrice del Cuneo Granda Volley Noemi Signorile al Molo 8.44 di Vado Ligure a 360° tra gli inizi, l'importanza della famiglia, dei coach e del gruppo di compagne, i ricordi in Nazionale e il futuro. Dopo una carriera costellata di vittorie Maurizia oggi è una speaker motivazionale e mamma. Noemi invece è pronta all'avvio della stagione il 6 ottobre, per la sesta annata consecutiva nella società cuneese.

Passando poi per qualche domanda curiosa racchiusa in un botta e risposta. Spazio poi agli autografi e a qualche foto con le giovani fans.

"Credo che sia fondamentale avvicinare al volley soprattutto in questo momento storico, dove i nostri giovani, a mio avviso, hanno proprio bisogno di condividere e e di stare assieme. Io parto dal presupposto, arrivando dal mondo della pallavolo, che la nostra Nazionale ha fatto, diciamo, un percorso talmente bello, che ha portato tanto entusiasmo che vedere oggi così tante pallavoliste, piene di di sogni, ma soprattutto piene di voglia di fare qualcosa di straordinario - ha detto Maurizia Cacciatori - In Italia le iscritte, le iscrizioni, i tesserati della federazione sono veramente tantissimi. La pallavolo è uno sport che piace agli italiani. Io sono orgogliosissima di aver fatto questo percorso, ma al di là poi dello sport specifico che è il volley, io lancio sempre un appello ai genitori, anche perché sono anche madre. Facciamogli fare sport, che si mettano in gioco, che sappiano condividere, essere totalmente il loro ambito perché è veramente importante".

"La pallavolo in questi ultimi anni ha dato veramente grandissime soddisfazioni e stanno vincendo tanto, stanno facendo parlare dell'Italia in tutto il mondo. Sicuramente queste vittorie hanno dato molta visibilità e speriamo che continui così perché comunque è uno sport bello, abbiamo tantissimi tesserati e speriamo di avere la visibilità che meritiamo perché comunque stiamo facendo veramente grandi cose - prosegue Noemi Signorile - Cuneo è un po' come casa mia e diciamo che il mio obiettivo è quello di vincere qualcosa con quella maglia, perché per me è importante, è una maglia che mi sento addosso, la sento proprio cucita sulla pelle. Mi aspetto sicuramente una stagione sempre più in crescita, di far sempre meglio rispetto agli anni passati. Siamo un bel gruppo, abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare".

"Era da tanto tempo che volevo fare un'iniziativa di questo tipo, chiamando una ex campionessa di uno sport con una campionessa attuale. E adesso spero che riusciremo a fare delle altre giornate come questa - prosegue l'amministratore delegato del Molo Giovanni Mascherin - Sono molto contento sia dell'afflusso di gente e sia di com'è andata la serata e ringrazio tutti i partecipanti. Sicuramente ci vedremo presto con qualche altra iniziativa di questo tipo: il tema dello sport è un tema che ci sta molto a cuore, sia per il tipo di struttura che abbiamo e sia per il tipo di immagine che vogliamo dare. Vi aspettiamo al Molo per fare shopping e per parlare di sport".